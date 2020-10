Boeing: popyt na samoloty zmaleje w ciągu 20 lat

Światowa flota zwiększy się niemal dwukrotnie, ale po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego w 2009 r. koncern obniżył 20-letnią prognozę popytu wyrażoną w liczbie dostarczonych maszyn. Również po raz pierwszy przedstawił przewidywania dla pierwszej połowy badanego okresu, w najbliższej dekadzie zakłada ostry spadek będący pokłosiem pandemii koronawirusa. Dla lat 2020-29 przewiduje zmniejszenie dostaw o 10,7 proc. do 18 350 sztuk wobec nie publikowanej prognozy 20 550 znajdującej się w ostatnim raporcie — pisze Reuter. — Pandemia miała najwyraźniej dramatyczny wpływ na ten sektor — stwierdził wiceprezydent marketingu działu samolotów cywilnych, Darren Hulst.

Główną prognozę wzrostu przewozu pasażerów, wynosząca kiedyś 5 proc. rocznie korygowano w dół od 2015 r. wraz z osiągnięciem szczytu w rozwoju lotnictwa. W najnowszym raporcie zmalała do 4 proc. z 4,6 proc. sprzed roku. Boeing obniżył ponadto założenia średniego wzrostu gospodarczego w ciągu 20 lat do 2,5 proc. z 2,7, gdy pandemia wpędziła główne rynki w recesję. Mimo tego koncern wyraził przekonanie, że w latach 30. popyt wróci do wcześniejszych tendencji, podobnie jak po poprzednich wstrząsach gospodarczych. — Dłużej potrwa wychodzenie z kryzysu., ale sektor wykaże ponownie odporność, bo fundamentalne dane nie zmieniają się — stwierdził Hulst.