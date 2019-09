Prezes gasi nadzieje: boeing 737 MAX szybko nie wystartuje

Pojawił się również nowy termin powrotu MAXów. Ma to być pierwszy albo drugi kwartał 2020 roku. Dla przypomnienia: w marcu, w tydzień po katastrofie Ethiopian Airlines Boeing zapewniał, że maszyny będą gotowe do latania nie dalej niż w maju-czerwcu.

FAA nie ma co jeszcze certyfikować, ponieważ Boeing nie dostarczył listy zmian wprowadzonych do oprogramowania. — Widziałem tylko notatki, ale trzeba w nie włożyć jeszcze wiele pracy — powiedział „Seattle Times" Dickson. Nie chciał jednak sprecyzować, czego mu w nich brakowało.

Stephen Dickson ma w tej chwili dwa zadania. Jako nowy szef amerykańskiego regulatora ruchu lotniczego musi przywrócić zaufanie do FAA, które zostało mocno osłabione przez zbytnie zawierzenie Boeingowi. Chodzi zwłaszcza o to, że FAA nie brała udziały w certyfikowaniu głównego systemu kontroli lotu MCAS w roku 2017. A jak się potem okazało dwukrotnie właśnie ten system, który po raz pierwszy został zastosowany w B737 MAX, okazał się przyczyną dwóch katastrof: samolotu Lion Aira 29 października 2018 roku i Ethiopian Airlines 10 marca 2019 roku. Łącznie w obu katastrofach zginęło 346 osób.

Taki proces znacznie wydłuży proces przywracania MAXów do normalnych operacji. Zdaniem prezesa Ryanaira, Michaela O'Leary MAXy wrócą najwcześniej w lutym-marcu. Z kolei analitycy w USA sądzą, że FAA pozwoli na loty z pasażerami pod koniec 2019, a np. europejskiej EASA zajmie to o około trzy miesiące dłużej i wcale nie jest wykluczone, że będzie się ona domagała dodatkowych zmian. Podobnie mają postąpić agencje w Kanadzie i Indiach.

Teraz szef FAA zapewnił, że jest gotowy polecieć MAXem, a nie tylko usiąść w symulatorze, zanim jeszcze maszyna zostanie oficjalnie dopuszczona do latania. Jednocześnie jednak nie wspomniał ani słowem o jakichkolwiek zmianach podejścia agencji do certyfikowania samolotów. Jego zdaniem ważne jest jednak, aby to FAA dokonywała oceny, ponieważ w ten sposób będzie ona rzeczywistym regulatorem, który może podzielić się informacjami.

Dla przewoźników i Boeinga to fatalne prognozy. Linie nie będą miały we flocie oszczędnych samolotów, a Boeing nie będzie mógł przyspieszyć produkowania tych maszyn do 57 sztuk miesięcznie. Na razie produkcja zwolniła z 52 do 42 MAXów miesięcznie, dla których zresztą i tak coraz trudniej jest znaleźć miejsce do parkowania.