TAP pewien zgody Brukseli na restrukturyzację

W kwietniu TAP obsługujący ok. 2500 lotów tygodniowo zwrócił się o pomoc, bo został zmuszony do zawieszenia praktycznie działalności wraz ze spadkiem popytu na przewozy. Na początku czerwca Komisja Europejska zatwierdziła pożyczkę ratunkową 1,2 mld euro. Linia może otrzymać taką pomoc na maksimum 6 miesięcy, a władze obiecały, że linia ją zwróci albo przedstawi w tym czasie plan restrukturyzacji.

- Wierzymy, że jest możliwe przesłanie planu do zaakceptowania przez Komisję Europejską, bo naszym zdaniem model biznesowy TAP-a jest możliwy do wykonania i rentowny — powiedział prezes Neves w komisji parlamentarnej. Dodał, że TAP ma nowe samoloty i nadzwyczajną ekipę. Teraz przystąpi do długiej i rzetelnej odbudowy.