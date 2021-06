American Airlines prosi pracowników o bezpłatne nadgodziny

- Spodziewamy się, że powitamy więcej klientów tego lata i wiemy, że liczą na nas, że zapewnimy niezawodną obsługę i pomożemy im czuć się komfortowo po tym, jak po wielu miesiącach wrócą do podróżowania. To jest coś, w czym nasi pracownicy z pierwszej linii są ekspertami, ponieważ regularnie dają z siebie wszystko i więcej, by dbać o naszych klientów. Aby zapewnić im potrzebne wsparcie, nasze korporacyjne zespoły wsparcia zapewnią dodatkowe wsparcie w Dallas Fort Worth – powiedziała Sarah Jantz, rzeczniczka American Airlines w oświadczeniu cytowanym przez NBCDFW (lokalną stację NBC) i inne media.

American Airlines nie zamierzają jednak płacić swoim pracownikom za dodatkową pracę, tylko zachęcają ich do „wolontariatu" przy wspieraniu kolegów i koleżanek z lotniska. W ramach wolontariatu pracownicy mieliby wspierać pracowników z lotniska na sześciogodzinnych zmianach przez całe lato. Prośba kierowana jest do pracowników, którzy nie należą do związków zawodowych. Przewoźnik podkreśla również stanowczo, że pracownicy nie będą zmuszani do uczestniczenia w owym wolontariacie.