Warren Buffett pozbywa się linii lotniczych

Właściciel Berkshire Hathaway przed długie lata unikał inwestowania w lotnictwo. Ostatecznie jednak przekonał się do tej branży w 2016 roku. Według danych Międzynarodowego towarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) amerykańskie linie lotnicze miały wówczas zysk netto w wysokości 17 mld dolarów, w 2017 spadł on do 14,5 mld, by ponownie wzrosnąć w kolejnych latach do 15 i 18 mld dol., a marża zysku była dwucyfrowa.

