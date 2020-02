Koreańska stewardessa z koronawirusem pracowała na linii do Los Angeles

W Korei Południowej potwierdzono w czwartek kolejne 334 przypadki zakażenia koronawirusem, co jest największym przyrostem dziennym liczby zakażeń w tym kraju. Łącznie w Korei Południowej odnotowano już 1595 przypadków zakażenia. Oznacza to, że ten kraj ma, według oficjalnych danych, drugie miejsce po Chinach pod względem liczby zakażonych. Stany Zjednoczone wystosowały kolejne ostrzeżenia przed podróżowaniem do Korei Południowej oraz odwołały wspólne manewry z wojskiem sojusznika.

