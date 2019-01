Kłopoty na niemieckich lotniskach. Będzie paraliż

Osiem największych niemieckich lotnisk, w tym Frankfurt i Monachium 15 stycznia zmierzą się ze strajkiem pracowników kontroli bezpieczeństwa.

Tylko Lufthansa zapowiedziała odwołanie 470 rejsów w samym Frankfurcie. A to oznacza, że nie odbędzie się jedna trzecia rejsów niemieckiego przewoźnika.

Poniżej dalsza część artykułu

Wszystkie osoby, które planowały we wtorek, 15 stycznia podróż z i do Niemiec, bądź przez Niemcy również innymi przewoźnikami powinny jak najszybciej sprawdzić status swojego lotu. Protestem będą objęte, oprócz Frankfurtu i Monachium także Hamburg, Brema, Lipsk/Halle, Erfurt i Drezno. Strajk we Frankfurcie ma się rozpocząć o 2 w nocy i potrwać do 8 wieczorem. W Monachium protest zacznie się o 3.30 i również zakończy o 8 wieczorem. W innych portach godziny protestu mogą się różnić. I jest niewykluczone, że do protestujących dołączą związkowcy z Verdi z innych lotnisk.

Zdaniem niemieckiej agencji informacyjnej DPA w wyniku protestu ucierpi przynajmniej 220 tysięcy pasażerów.

Nie jest to pierwszy strajk na niemieckich lotniskach w tym roku. 10 stycznia protestowali pracownicy kontroli bezpieczeństwa w Berlinie, Kolonii-Bonn, Dusseldorfie oraz Stuttgarcie. Odwołano wówczas 800 rejsów a plany podróży musiało zmienić 100 tysiecy pasażerów.

Wtorkowy strajk ma być formą nacisku na pracodawców podczas toczących się negocjacji płacowych. Ich celem jest poprawa warunków pracy i płacy dla 23 tys. zatrudnionych w niemieckich portach lotniczych. Związkowcy z Verdi chcą, żeby w całych Niemczech pracownicy kontroli bezpieczeństwa zarabiali 20 euro za godzinę, podczas gdy w tej chwili płaca na wschodzie kraju wynosi 14 euro, natomiast w Berlinie oraz w Niemczech Zachodnich jest to 17 euro. Związek pracodawców BDLS oferuje tymczasem od 2 do 6,4 procent podwyżki. Kolejna runda negocjacji została zaplanowana na 23 stycznia, a związkowcy uznali, że obecna oferta nie jest satysfakcjonująca.

Na lotnisku we Frankfurcie przygotowywane są grupy wsparcia dla pasażerów, którzy nie będą w stanie stamtąd odlecieć. Będą mogli między innymi przenocować na terenie lotniska, zabezpieczono dla nich koce i żywność. Ci pasażerowie, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa w innych portach i nie wyszli poza teren lotniskowych poczekalni tranzytowych, będą mogli odlecieć zgodnie z planem. Nie dotyczy to jednak wszystkich kierunków.