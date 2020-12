Pracownicy chcą kupić Air India

Air India zostały wystawione na sprzedaż w 2017 roku, tuż po tym, jak premier Narendra Modi podpisał dekret o prywatyzacji zadłużonego przewoźnika. Ten dług wzrósł do ponad 8 mld dolarów, ale w listopadzie został przez rząd obniżony do 3,3 mld, a nowi właściciele będą się musieli podzielić jego spłatami.

Air India latają na stratach od 2007 roku, czyli od czasu kiedy przejęły również państwowe Indian Airlines Ltd. Ich operacje były finansowane przez państwo, które od czasu do czasu wpompowywało w przewoźnika potężne kwoty pieniędzy. To także przewoźnik z długą historią, ale od lat kolejne rządy nie były w stanie znaleźć poważnego nabywcy. A jest co kupować, bo Air India ma bardzo wartościowe (nadal) działki czasowe startów i lądowań (sloty) między innymi na londyńskim lotnisku Heathrow, flotę składająca się z ponad 100 maszyn oraz tysiące dobrze wyszkolonych pilotów i członków personelu pokładowego.

Zdaniem Malika rząd już znalazł partnera finansowego, chociaż nie zostało jeszcze ujawnione, kto nim jest. Natomiast — jak mówi — pracownicy, którzy chcą stać się akcjonariuszami, to zarówno całkiem młodzi, jak i zatrudnieni od dawna w Air India. Z pracownikami chce się połączyć amerykański fundusz inwestycyjny Interups Inc. — Nasza grupa jest gotowa do zainwestowania każdej kwoty niezbędnej do przejęcia tej linii i nie potrzebujemy do tego wkładu finansowego z ich strony — mówił „Times of India” Laxmi Prasad, prezes Interups Inc. Jak wyjaśnił, po przejęciu Air India Interups planuje podzielić aktywa przewoźnika na część operacyjną i infrastrukturę, znaleźć niezbędny kapitał, tak aby Air India „odzyskała swoją chwałę i wysokie loty”.

Te plany mogą być jednak bardzo trudne w realizacji, ponieważ jednocześnie pojawiła się inna, bardzo poważna, oferta: ze strony konglomeratu Tata Group. Została ona złożona za pośrednictwem AirAsia India, w których większościowe udziały mają Tata Sons Pvt Ltd. Singapore Airlines, z którymi Tata Sons zbudował linię lotniczą Vistara nie jest zainteresowana udziałem w tej transakcji.