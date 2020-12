Ukraine Airlines zapowiedziały powrót na niebo

UIA planują także rejsy do Baku, Dubaju, Erywania, Kairu, Tbilisi oraz Tel Awiwu. W planach jest również uruchomienie połączenia do Dżuddy nad Morzem Czerwonym w Arabii Saudyjskiej. W tej chwili większość z tych kierunków jest zamknięta dla Ukraińców bądź po przylocie obowiązuje ich kwarantanna.

W Europie UIA poleci 3 razy dziennie z Kijowa do Berlina, 2 razy dziennie z Kijowa do Amsterdamu, Londynu (LGW) i Paryża (CDG) i raz dziennie do Ankary, Aten, Barcelony, Brukseli, Budapesztu, Dusseldorfu, Genewy, Helsinek, Kiszyniowa, Kopenhagi, Larnaki, Mediolanu, Monachium, Nicei, Pragi, Rzymu, Stambułu, Sztokholmu, Warszawy, Wiednia, Wilna i Zurychu.

UIA planuje uruchomić przewozy z Kijowa na 38 kierunkach. Połączenia dalekodystansowe wrócą na trasach do Nowego Jorku (codziennie), Toronto (3 razy w tygodniu) i Delhi (5 razy w tygodniu). Na trasach do USA i Indii będzie latał samolot Boeing 777-200, a do Toronto Boeing 767-300.

Połączenia krajowe z Kijowa do Charkowa, Dnipro, Lwowa i Odessy będą się odbywać trzy razy dziennie. Do Iwano-Frankowska i Zaporoża dwa razy dziennie oraz raz dziennie do Chersonia nad Morzem Czarnym.

Na trasach europejskich i bliskowschodnich UIA planuje wykorzystać samoloty średniego zasięgu – Boeing 737-800 oraz Embraer 190. Wszystkie wymienione rejsy są już opublikowane w systemach rezerwacyjnych oraz na stronie internetowej flyuia.com.

Rozkład dla pasażerów z Warszawy ulegnie nieco zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Samoloty do Kijowa w poniedziałki, czwartki i soboty będą wylatywać o 9.55, a we wtorki, środy, piątki i niedziele o godzinie 18.15. Przylot do Kijowa planowany jest odpowiednio na 10.30 i 18.50. Wyloty z Kijowa do Warszawy planowane są na godzinę 13.05 w poniedziałki, czwartki i soboty oraz na 21.00 we wtorki, środy, piątki i niedziele. Przylot do Kijowa odpowiednio o 15.35 oraz 23.30.