Linie lotnicze gorączkowo szukają gotówki. Komu pomogą rządy?

Linie lotnicze Austrian Airlines już wystąpiły do państwa o pomoc w wysokości 767 mln euro i ogłosiły, że nie zamierzają latać do końca maja.

— Nie mam zamiaru patrzeć na latające puste samoloty — mówi prezes Austriana, Andreas Otto. Jak powiedział rzecznik przewoźnika, Peter Thier większość tej kwoty mają stanowić kredyty do spłacenia. Reszta to bezzwrotne granty. Jakie będzie rozłożenie tych kwot, jest jeszcze kwestią do negocjacji. Natomiast skorzystanie z pieniędzy podatników ma być równoznaczne z powstrzymaniem się od cięć zatrudnienia i większą dbałością o środowisko. Linia już odstawiła starsze samoloty.