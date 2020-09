Twardoch. Los śląskiego outsidera i polska tromtadracja

Podobnie jest w „Pokorze”. Przodek głównego bohatera służył u polskiego szlachcica, który w czasie rozbiorów przeszedł na stronę pruskiego króla, zaś ojciec walczy w 1870 r. przeciwko Francji. Potem haruje „na grubie”, czyli w kopalni, i płodzi dzieci. Alois jest inny. Proboszcz funduje chłopakowi edukację, w tym studia filozoficzne. To prezent od losu, a może również pułapka. Na pewno zaproszenie do podróży przez wielkie wydarzenia historyczne i klasy społeczne.

Alois nadrobi z nawiązką brak doświadczeń erotycznych, jednak wzdycha do Agnes, femme fatale o skłonnościach sadystycznych z bogatego gliwickiego domu, co stanowi wehikuł narracyjny wszystkich motywów książki aż do zaskakującego, dramatycznego finału. Pnąc się po drabinie społecznej, Pokora jest upokarzany, poczynając od szkoły, gdzie biją go chłopcy z bogatszych rodzin. Na studiach w Breslau styka się z polskimi patriotami. To kanwa frapującego, bo chyba również autoironicznego rozliczenia Twardocha z własnym młodzieńczym nacjonalizmem. O tym, że ten etap jest zamknięty, świadczy, że był ulubionym pisarzem Krzysztofa Bosaka, który w czasie kampanii prezydenckiej wyznał z żalem, że Twardoch już pisarzem polskim nie jest.