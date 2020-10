Bez kar dla lekarzy za niezawinione błędy przy Covid-19

Dodał, że trwają prace nad innymi rozwiązaniami postulowanymi przez środowisko medyczne – resort chce zwiększyć wysokość dodatku za pracę przy Covid do 175 proc. wynagrodzenia. Wszyscy medycy, którzy z powodu walki z koronawirusem będą musieli odbyć izolację lub kwarantannę, dostaną 100 proc. wynagrodzenia.

- Bardzo się cieszymy, że resort postanowił wsłuchać się w głosy lekarzy i spełnić nasze postulaty – mówi dr Renata Florek-Szymańska z Porozumienia Chirurgów „Skalpel". –Przyznanie rezydentom po IV roku anestezjologii i intensywnej terapii prawa do samodzielnego opiekowania się pacjentami rodziło duże wątpliwości prawne. Ta decyzja rządu jest podaniem ręki środowisku lekarskiemu. Gdyby współpraca między resortem a lekarzami była ściślejsza, łatwiej byłoby walczyć z problemami, które gnębią ochronę zdrowia, nie tylko w sytuacji pandemii. Mamy nadzieję, że pan minister Niedzielski wywiąże się z obietnicy wprowadzenia w Polsce systemu no-fault (niekarania za niezawinione błędy medyczne), którą wyraził na spotkaniu z PCh Skalpel 9 września – dodaje dr Florek-Szymańska, chirurg naczyniowy.

Podczas czwartkowej konferencji minister zapowiedział też „uregulowanie kilku kompetencji, szczególnie w ratownictwie medycznym, po to, by uniknąć sytuacji, w których karetka jeździ między szpitalami" i dodał, że koordynator ratownictwa medycznego będzie miał przywilej rozstrzygania sporów w postaci decyzji administracyjnej, co pozwoli wyciągać konsekwencji przy braku realizacji. Nowymi rozwiązaniami na najbliższym posiedzeniu ma się zająć Sejm.