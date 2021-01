Malezja: Rząd chce zaostrzyć przepisy wobec środowiska LGBT

- Zaostrzenie przepisów jest niezbędne, aby zaradzić złym czynom - powiedział wiceminister.

Poinformował, że już zostały podjęte "stanowcze działania" przeciwko tym, którzy ubierają się "niezgodnie z wymogami swojej płci".

Wszystkie państwowe agencje, instytucje religijne i stróże prawa otrzymali polecenie podjęcia działań wobec osób, które zachowują się "nieodpowiednio".

Urzędnik zaapelował też do opinii publicznej, by nie wahała się składać odpowiednich donosów, by "ułatwić władzy działanie".