Kolej szuka obywatelskich pomysłów na innowacje

Obywatelska burza mózgów programu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły" to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych obywateli na rozwiązanie istotnych społecznie wyzwań.

O innowacyjności mówił też Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. – Wykorzystujemy szansę, tworząc zupełnie nową kolej. Mamy 100 mld zł przeznaczone przez rząd na polską kolej do 2023 r. – powiedział. W „obywatelskiej burzy mózgów" wzięło udział 45 osób, które zostały wybrane spośród ponad 150 zgłoszeń.

Premier Mateusz Morawiecki chwalił pomysł sięgnięcia przez kolej po pomysły pasażerów. – Chcemy korzystać ze wszystkich pomysłów, nawet najbardziej śmiałych, związanych z tym, w jaki sposób kolej powinna współpracować z innymi środkami lokomocji – bo to oczywiste, że nie wszędzie koleją dojedziemy – ale także w jaki sposób wykorzystać tę rewolucję już nie tylko 4.0, ale tę, o której się mówi 5.0: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, wszystko to, co wiąże się z integracją poszczególnych wymiarów życia gospodarczego, biznesowego i społecznego dla wygody i bezpieczeństwa ludzi, komfortu przemieszczania się – mówił Morawiecki. – Na wszystkie te pomysły liczymy i czekamy.