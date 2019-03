List otwarty Stowarzyszenia Francuskich Polonistów: Jesteśmy zbulwersowani

List otwarty Stowarzyszenia Francuskich Polonistów.

W Paryżu 21 i 22 lutego 2019 odbyła się w Ecole des hautes études en sciences sociales i w College de France konferencja naukowa zatytułowana „La nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah" („Nowa polska szkoła badań nad Zagładą"), zorganizowana przez kilka wysokiej rangi instytucji naukowych: Fondation pour la Mémoire de la Shoah, EHESS, CNRS: Institut d'Histoire moderne et contemporaine et Institut des sciences sociales du Politique, Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), Université de Strasbourg, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz czasopismo „L'histoire". Przypomnieć należy, że konferencja lutowa była kontynuacją ważnego wydarzenia naukowego z roku 2005, słynnej już dziś konferencji „Les Juifs et la Pologne, 1939–2004: aspects multiformes du passé" („Żydzi i Polacy, 1939–1945: złożone formy przeszłości"), która miała miejsce w Bibliotheque nationale de France, z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Marka Edelmana i Simone Veil, i która zaprezentowała francuskiemu środowisku naukowemu rozwijające się wtedy w Polsce badania nad Zagładą.

Polscy przedstawiciele tej nowej szkoły naukowej zaproszeni zostali przez badaczy francuskich między innymi po to właśnie, aby pokazać wartość i ogrom pracy, która została już wykonana i ciągle prowadzona jest w Polsce nad historią Zagłady. Pracy tak bardzo potrzebnej dzisiaj, kiedy naruszane są fundamentalne wartości europejskiej kultury.

Oświadczeniem tym pragniemy wyrazić zaniepokojenie zachowaniem i wypowiedziami grupy Polaków mieszkających we Francji, zarówno w czasie trwania obrad, jak i w materiałach udostępnianych później w internecie: chodzi tu o gwizdy i obraźliwe okrzyki pod adresem referentów i publiczności, jak również inne zachowania zakłócające przebieg konferencji, w tym wypowiedzi o charakterze antysemickim i rasistowskim. Jednocześnie jesteśmy zbulwersowani sposobem, w jaki konferencja, na której występowali wybitni polscy i francuscy naukowcy, została przedstawiona w Telewizji Polskiej, zwłaszcza w głównym wydaniu „Wiadomości" w sobotę 23 lutego 2019 r.

Jesteśmy polonistami, historykami, językoznawcami, tłumaczami, działaczami kultury zgrupowanymi w Société française d'études polonaises (Stowarzyszenie Francuskich Polonistów).

Wielu z nas od lat osiemdziesiątych, nieprzerwanie, często pro publico bono, prowadzi działalność, która przyczynia się do rozwijania jakościowych badań naukowych oraz lepszej znajomości Polski we Francji, mądrzejszego i głębszego zrozumienia jej historii i kultury. Działamy ponad politycznymi podziałami, ale ściśle w ramach demokratycznych zasad i konwencji.

Manifestacje o charakterze rasistowskim i antysemickim, nasilające się w niektórych środowiskach Polonii, niepokoją szczególnie dlatego, że niszczą obraz Polski, szkalują jej obywateli, przedstawiając społeczeństwo polskie jako nietolerancyjne, niezdolne do demokratycznej debaty i autorefleksji.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem oraz z pomocą Ambasady Polskiej oraz polskich instytucji państwowych we Francji w naszych staraniach o kształtowanie patriotyzmu wolnego od zachowań obcych idei polskości otwartej i tolerancyjnej.

Paryż, 27 lutego 2019 r.

Zarząd i członkowie Société francaise d'études polonaises – Stowarzyszenia Francuskich Polonistów oraz ponad 500 osób popierających list. Wszystkie podpisy dostępne na stronie:

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_ws_konferencji_naukowej_nowa_polska_szkoa_bada_historycznych_nad_zagad

* * *

W piątek francuska minister szkolnictwa wyższego Frederique Vidal skierowała list do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w którym przypomniała, że konferencja została zakłócona w „zorganizowany sposób przez działaczy tygodnika »Gazeta Polska«", i wezwała polskie władze do publicznego zdystansowania się od tych zakłóceń.