Proppe: Zakazałeś słomek, a ciśniesz zyski? Nie jesteś ekologiem Fotorzepa, Dariusz Golik

- Co z tego, że nie używasz plastiku, gdy twoja firma musi zarobić na siódmy z rzędu telewizor. Co z tego, że segregujesz śmieci, gdy cały czas domagasz się podwyżki. Koszty takich dzisiejszych działań, jutro poniesie twoja rodzin - mówi w rozmowie z Cezarym Szymankiem Mirosław Proppe, prezes fundacji WWF Polska, który rozprawia się z naszym podejściem do zmian klimatycznych.