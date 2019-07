Do Ziemi zbliża się wielka asteroida. Minie nas 10 sierpnia

Asteroida znana jako 2006 QQ3 po raz pierwszy została zaobserwowana w 2006 roku. Jest zaliczana do tzw. Obiektów Bliskich Ziemi (NEO) - tak nazywa się asteroidy lub komety, których orbity są oddalone od orbity Ziemi o maksymalnie 48 mln km.

CNEOS analizuje orbity takich obiektów, aby ustalić czy któryś z nich może zagrozić Ziemi. Za potencjalne groźne uznaje się te, które zbliżą się do Ziemi na dystans mniejszy niż 0,05 jednostki astronomicznej i które mają ponad 140 metrów średnicy.

Jak tłumaczy Paul Chodas z CNEOS w ciągu najbliższych 200 lat Ziemi zagraża jedynie zderzenie z asteroidą Bennu, ale wynosi ono zaledwie tysięczną część procenta.

Naukowcy wiedzą obecnie o ok. 20 tysiącach Obiektów Bliskich Ziemi - większość z nich to asteroidy. Co tydzień odkrywanych jest 30 kolejnych.

NASA szacuje, że dwie trzecie obiektów o średnicy ponad 140 metrów, które znajdują się w Układzie Słonecznym nadal nie zostało odkrytych.

Asteroida 2006 QQ23 zbliża się do Ziemi po raz kolejny. Po raz pierwszy zbliżyła się do naszej planety 13 stycznia 1901 roku (tak wynika z analizy jej trajektorii). Po raz kolejny zbliży się do Ziemi 15 lutego 2022 roku.