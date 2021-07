Najdłuższa pielgrzymka już na trasie. Pątnicy ruszyli z Pustkowa

Pielgrzymi mają do przejścia aż 630 kilometrów. To najdłuższa pielgrzymka w Polsce.

Przed wyjściem na szlak pielgrzymi wzięli udział w porannej mszy świętej. - Jesteśmy pełni nadziei, optymizmu, że pan Bóg nam będzie błogosławił i wspierał na tej drodze idącej ku Jasnej Górze, ale przede wszystkim ku temu zbliżeniu się do Jezusa Chrystusa w codzienności naszego życia - mówi ks. Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę cytowany przez Radio Szczecin.

Wierni jak co roku, idą w intencjach swoich, oraz bliskich. - Idę podziękować za 40 lat małżeństwa, 60 lat życia, wnuczek w tym roku był u I Komunii Świętej, synowa miała 40. urodziny, za zdrowie męża i moje, bo chorowaliśmy na Covid-19, przeszliśmy ciężko – mówiła pani Teresa dla Radia Szczecin, która ósmy raz wyruszyła na pątniczy szlak.

Dziś pielgrzymi z Pustkowa dojdą do Kamienia Pomorskiego. Średnio dziennie będą szli po 35 km. W sumie mają do przejścia 630 km. A 13 sierpnia dotrą do Częstochowy.