Kolęda „na wynos" czy na hulajnodze

Apeluje też, by „pamiętać o osobach, które w tym czasie nie wychodzą z domów, by im także dostarczyć poświęconą wodę, kredę, kadzidło i modlitwę błogosławieństwa".

- Ksiądz organizuje kolędę zgodnie z wytycznymi diecezjalnymi, to znaczy zaprasza mieszkańców parafii na wieczorną mszę św. do kościoła i na spotkanie kolędowe. Natomiast przed mszą, co jest jego własną inicjatywą błogosławi domy parafian, którzy danego dnia przyjdą na to spotkanie kolędowe do kościoła – skomentował dla portalu lubuskie24.pl ksiądz Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.