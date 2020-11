Ratownicy zostawili niepełnosprawną 80-latkę z Covid-19. "Jak oddycha, to żyje"

80-latek nie mógł chodzić, więc na czworakach doczołgał się do drzwi. U pana Andrzeja podejrzewano zakażenie koronawirusem, dlatego zabrano go na oddział zakaźny płockiego Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach. Tam potwierdzono zakażenie Covid-19.

Krewny małżeństwa kontaktował się także z pogotowiem w Płocku, gdzie miał usłyszeć od dyspozytora, że jeśli kobieta „nie ma objawów, to nie przyjadą". A później dyspozytor miał odpowiedzieć: „jak oddycha, to żyje".

Rodzina 80-latki postanowiła więc zapłacić i wykonać test prywatnie. Ale okazało się, że pobierająca wymazy kobieta kazała przywieźć chorą na test. Gdy krewny stwierdził, że to niemożliwe, dostał sprzęt do samodzielnego pobrania wymazu oraz instrukcje jak to zrobić.

Mężczyzna został odesłany do szpitala w Sierpcu, kolejnego w regionie z oddziałem covidowym. Ale tam też nie było żadnej karetki, bo „ostatnia karetka covidowa pojechała do Warszawy".

- Gdybyśmy się nie zainteresowali, to by zmarła, nie miałaby co jeść, co pić, nie odebrałaby telefonu, bo nie jest w stanie, a wcześniej ciotka przez wiele lat pracowała w służbie zdrowia jako pielęgniarka, a teraz przez kolegów jest wystawiana do wiatru – żalił się portalowi krewny kobiety.