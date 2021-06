Covid w Rosji. Segregacja jako jedyne lekarstwo

W tej sytuacji władze poszczególnych regionów – pozostawione same sobie przez kremlowskie centrum już na początku pandemii – zaczęły samodzielnie wprowadzać obowiązkowe szczepienia. Na razie taki nakaz wydało 13 z 85 regionów kraju (w tym dwóch na okupowanym Krymie), ale codziennie dochodzą nowe. Jednak według badań socjologicznych wśród lekarzy prawie połowa medyków uważa, że przymus szczepień znacznie pogorszy stosunek Rosjan do samych szczepionek.

Ale obecnie kampania szczepień cały czas kuleje, a zaczęła się jeszcze w połowie stycznia. Według „Financial Timesa" „w pełni zabezpiecznonych" jest obecnie jedynie 10,6 proc. Rosjan. To mniej niż w Brazylii (11,5 proc.) i prawie trzy razy mniej niż w Polsce (29,5 proc.) czy Niemczech (31,1 proc.). W samej Dumie przyznano, że tylko 30 proc. deputowanych przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Niewielką pociechą jest fakt, że u sąsiadów jest jeszcze gorzej: na Ukrainie 0,8 proc., Białorusi – 3,9 proc.

To Rosja jednak posiada zarejestrowane cztery własne szczepionki (w tym dwa rodzaje Sputnika) i cały czas prowadzi kampanię sprzedawania ich za granicę. Ale jednocześnie dyrektor centrum epidemiologicznego im. Gamalei (które produkuje Sputnika) oświadczył, że jego szczepionka nadaje się do „rewakcynacji osób zaszczepionych preparatami EpiVacKorona i CoviVac", wywołując falę podejrzeń, że te dwie ostatnie są niezbyt dobre.

Władze wywierają też nacisk na biznes, by ten „wykazał się patriotyzmem" i przyłączył się do kampanii przeciw epidemii. Efekty są dwuznaczne. – O, na przykład piszą do mnie, że w kompanii Norylskij Nikiel (gigant zatrudniający ponad 70 tys. ludzi) wszystkim pracownikom powiedzieli, że jeśli nie pójdą się szczepić, to mogą zapomnieć o letnich urlopach i premiach. Pełno jest takich skarg: zwolnią, nie dadzą premii – skarżyła się rosyjska ombudsman Tatiana Moskalkowa.