Hotele się zamykają, klienci wyjeżdżają

– Podjęliśmy decyzję o zamknięciu hoteli za wyjątkiem miejsc, gdzie odbywa się kwarantanna – zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Jednak turyści już wcześniej zrezygnowali z pobytów. – U nas nie ma z tym żadnego problemu, nie mamy gości, którzy kwalifikowaliby się do opuszczenia hotelu. Ostatni tacy turyści przebywali do początku marca. A ci, którzy byli później, to osoby w służbowych delegacjach, które zatrzymały się u nas na krótko, na jedną dwie doby. Teraz już wyjechali – mówi nam Dorota Zalewska z Hotelu Warszawa w Augustowie.