Niemcy zakończą darmowe testy na COVID-19

"Biorąc pod uwagę, że wszystkie szczepienia są dostępne dla wszystkich obywateli, nie jest już uzasadnione, że rząd federalny, a zatem podatnicy pokrywają koszty testów" - zapisano we wniosku.

Rząd wprowadził darmowe testy dla wszystkich w marcu, aby umożliwić stopniowy powrót do normalnego życia po lockdownie, który miał na celu powstrzymanie trzeciej fali zachorowań na COVID-19.

Mniej niż siedem tygodni przed wyborami federalnymi, kanclerz Angela Merkel i przywódcy państw związkowych będą dyskutować o środkach, aby utrzymać rosnącą liczbę nowych infekcji.

Projekt przewiduje, że osoby, które nie mogą być zaszczepione z powodów zdrowotnych, jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18. roku życia, będą nadal uprawnione do wykonywania darmowego testów.

Niemcy odnotowały ponad 3000 przypadków w każdym z ostatnich pięciu dni. Jednocześnie co najmniej 63 proc. osób przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Władze kraju mają nadzieję, że pozwoli to na uniknięcie kolejnego lockdownu.