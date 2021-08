Koronawirus. Japonia: Zniżka dla nowożeńców za zaszczepionych weselników

- Chcę, aby wszystko wróciło do czasów przedpandemicznych tak szybko, jak to możliwe - mówił 54-letni Toshiyuki Fujimura, zastępca menadżera restauracji w Nagoi, która oferuje do 3 tysięcy jenów (27 dolarów) zniżki klientom mogącym dowieść, że są w pełni zaszczepieni na COVID-19.

Z kolei Unzen Onsen Azumaen, hotel w prefekturze Nagasaki rozprowadza kupony, które osoby zaszczepione mogą wykorzystać w znajdujących się na terenie hotelu sklepach.

Natomiast dom weselny Garden Place Kobayashiro w prefekturze Niigata oferuje nowożeńcom 3 tysiące jenów zwrotu poniesionych w związku z organizacją wesela kosztów za każdego gościa, który jest w pełni zaszczepiony na COVID-19.