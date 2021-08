CDC apelują do ciężarnych w USA: Szczepcie się na COVID

W USA - jak wynika z danych CDC - zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 jest ok. 23 proc. kobiet w ciąży. Tymczasem - jak podkreśla rządowa agencja - ciężarne są narażone na ciężki przebieg COVID-19, co może prowadzić nawet do poronienia lub urodzenia martwego dziecka.

"Szczepionki są bezpieczne i skuteczne" - podkreśla dyrektor CDC dr Rochelle Walensky. W wydanym oświadczeniu pisze ona, że szczepienia są szczególnie ważne teraz, gdy w USA szerzy się wariant Delta koronawirusa SARS-CoV-2.

"Obserwujemy przypadki ciężkiego przebiegu COVID-19 u niezaszczepionych ciężarnych" - dodaje dr Walensky.