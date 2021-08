FT: Pfizer i Moderna podnoszą UE ceny szczepionek na COVID-19

Warunki umowy - zawartej w tym roku i przewidującej dostawy 2,1 mld dawek do 2023 r. - zostały renegocjowane po tym, jak wyniki badań trzeciej fazy klinicznej pokazały, że preparaty Pfizera i Moderny są skuteczniejsze od produktów części konkurencji - pisze "FT".

Według "FT", podwyżki mają miejsce w sytuacji, gdy UE ma do czynienia z zakłóceniami dostaw i obawami o niepożądane skutki uboczne szczepionek na COVID-19 innych producentów.

"Financial Times" podał, że cena jednej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech wzrośnie z 15,5 do 19,5 euro (89 zł). Według tego źródła, cena jednej dawki preparatu firmy Moderna wzrośnie do 25,5 dol. (98 zł).

Obie szczepionki są dwudawkowe.

Pfizer odmówił "FT" komentarza, Moderna nie odpowiedziała na prośbę o odniesienie się do kwestii cen.

Kilka dni temu koncern Pfizer podniósł prognozy tegorocznych przychodów ze szczepionki na COVID-19 do 33,5 mld dolarów oraz prognozę rocznych zysków. W drugim kwartale tego roku Pfizer osiągnął przychody wielkości 18,97 mld dol, o 92 proc. wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Taki wynik osiągnięto m.in. dzięki wpływom ze sprzedaży szczepionki przeciw COVID-19.