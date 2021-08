Niedzielski o incydencie w Zamościu: Akt terroru PAP, Wojtek Jargiło

Celem ataków na punkty szczepień jest zniechęcenie do szczepień, a w obliczu zbliżającej się IV fali pandemii oznacza to ryzyko wprowadzania dodatkowych obostrzeń - mówił w Zamościu minister Zdrowia Adam Niedzielski. W nocy doszło tam do podpalenia stacji sanepidu i punktu szczepień przeciwko Covid-19.