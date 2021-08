Prof. Simon o Czarnku: To niemożliwe, żeby minister podważał zdanie Rady Medycznej

Minister Przemysław Czarnek podważał zdanie Rady Medycznej i zasady funkcjonowania chorób zakaźnych i epidemiologii, na co musiałem jako jeden kilkudziesięciu tysięcy lekarzy zareagować - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem członek Rady Medycznej prof. Krzysztof Simon, odnosząc się do swej wymiany zdań z szefem resortu edukacji i nauki.

Czy to pewne, że po wakacjach w Polsce będzie czwarta fala koronawirusa SARS-CoV-2? - Tak, to wynika z naturalnego przebiegu tego rodzaju epidemii, szerzących się głównie drogą powietrzno-kropelkową - powiedział prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ocenił, że skala zjawiska będzie mniejsza niż wiosną tego i jesienią ubiegłego roku. - Jest wiele osób zaszczepionych, bardzo wiele osób też przebyło zakażenie - tłumaczył. - Martwi mnie, że jest sporo w dalszym ciągu - 20-30 proc. - ludzi powyżej 50. roku życia, którzy się nie zaszczepili - zaznaczył gość Jacka Nizinkiewicza dodając, że w tej grupie przebieg COVID-19 jest ciężki. - Tu jest istotny problem. Szczególnie dotyczy to województw dawnej Polski centralnej, aktualnie Polski wschodniej - powiedział. Prof. Krzysztof Simon był pytany o liczbę wykonanych w Polsce szczepień na COVID-19. - To, że się zaszczepiło dwiema dawkami nie znaczy, że wszyscy uzyskali odporność. Jest cała grupa ludzi, która ma deficyt odporności z powodu nowotworów, leczenia, immunosupresji - powiedział zaznaczając, że u tych osób odpowiedź na szczepienie jest "bardzo słaba albo żadna". Ogólna liczba szczepień to, zdaniem Simona, "średni sukces". - Ale można to traktować jednak w kategorii sukcesu, bo przy naszym dziwnym społeczeństwie bardzo źle wykształconym i tych jakichś szalonych grup antycovidowych - w ogóle przeciwko wszystkiemu - to jest jeszcze możliwe - mówił. Poniżej dalsza część artykułu

Gość Jacka Nizinkiewicza zwrócił uwagę, że połowa Polaków się nie zaszczepiła. - Jestem zwolennikiem przymusowego zaszczepienia kluczowych dla szerzenia się epidemii grup - służby zdrowia, służb, które mają kontakt, nauczycieli, sprzedawców w sklepie itd. - ale to oczywiście napotyka jakieś osobiste czy polityczne ograniczenia. Nie wiem dlaczego się nie podejmuje radykalnych decyzji - powiedział członek Rady Medycznej. Prof. Simon zaznaczył, że część osób nie może się zaszczepić. - Tych ludzi musimy chronić, promując szczepienia i szczepiąc osoby, gdzie mogą się te osoby narazić - podkreślił. Jacek Nizinkiewicz spytał, czy szczepienia na COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe. - To bardzo skomplikowana sprawa. Logiczne - zaszczepić całą populację i kończymy te dyskusje, mutacje, Rady Medyczne, problemy itd. Tego nie można zrobić w żadnym państwie z podstawowej rzeczy - że jest milion ludzi w tym kraju, który ma istotne przeciwwskazania lub nie odpowie na szczepienie, ich trzeba chronić - odparł kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zaznaczył, że szczepionki nie są dopuszczone dla dzieci poniżej 12. roku życia. Czy jest sens szczepić dzieci na COVID-19? - Z punktu widzenia epidemiologii - tak, bo one transmitują to zakażenie na inne osoby. Z punktu widzenia biologii to ta choroba przebiega u dzieci łagodnie. Mamy 150 tys. potwierdzonych covidów u dzieci i mamy 350 zespołów odpowiedzi wielozapalnej (PIMS), które mogą w przyszłości doprowadzić być może do wad naczyń wieńcowych czy wad zastawkowych - nie wiadomo, czy tak będzie - mówił prof. Simon. - Uzasadnienia do masowego szczepienia dzieci wydaje mi się nie ma, poza względami epidemiologicznymi - dodał.

"Tak, jak we Francji" Czy osoby, które nie chcą się zaszczepić, powinny utracić przywileje? - Absolutnie tak. Nie może być ta część społeczeństwa, która jest propolsko nastawiona, propaństwowo, dba o innych, terroryzowana przez osoby, które nie chcą się szczepić, mają to w nosie i w ogóle nikt nie wyciąga konsekwencji. Ja nie chcę konsekwencji, ale tak, jak we Francji - nie wchodzisz na koncert (...), nie wchodzisz do restauracji - stwierdził rozmówca Jacka Nizinkiewicza. - Oczywiście, wszędzie się wydzierają, że to jest niemożliwe - ale jakoś trzeba chronić i jakoś osoby, które dbają o innych muszą mieć pewną przewagę nad osobami, które mają to w nosie - powiedział.

"Nie wiemy, jak długo utrzymuje się odporność poszczepienna" Przekazał, że Rada Medyczna dyskutuje na temat konieczności podawania trzeciej dawki szczepionki. - Decyzji jednoznacznej nie było, z tego co wiem - zaznaczył. W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Rada Medyczna wydała rekomendację, by rozważyć podanie trzeciej dawki szczepionki osobom z grup najbardziej narażonych na ryzyko. - Nie wiemy, jak długo utrzymuje się odporność poszczepienna - i komórkowa, i humoralna - oświadczył Simon. Dodał, że ukazują się pierwsze prace na ten temat. - U nas takich prac się nie bardzo prowadzi, raczej stosujemy się do tego, co jest głównie w Stanach Zjednoczonych prowadzone. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że co 2-3 lata trzeba będzie się doszczepić - stwierdził. - Epidemia się utrwaliła, my wirusa nie wyeliminujemy. Ciekaw jestem, co znowu nowego z Chin wyjdzie, bo to jakby - co by nie mówić - to Chiny odpowiadają za rozprzestrzenienie tej epidemii, bo była wcześniej, nie informowano, aresztowano lekarzy i teraz są kombinacje, skąd to wyszło, czy od zwierząt, czy ktoś ukradł coś z (laboratorium w - red.) Wuhan, czy to przeciekło przez systemy wentylacyjne, nie wiemy, ale Chiny opóźniały informację i epidemia poszła po całym świecie - mówił prof. Krzysztof Simon.

"Starcie słowne z ministrem Czarnkiem" Członek Rady Medycznej został przez Jacka Nizinkiewicza zapytany, czy podtrzymuje opinię, że osoby niezaszczepione z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny zostać odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie epidemii. - Ja takich rzeczy nie formułowałem. To było moje starcie słowne z panem ministrem Czarnkiem, który podważał zdanie Rady Medycznej i podważał zasady funkcjonowania chorób zakaźnych i epidemiologii, na co musiałem jako jeden kilkudziesięciu tysięcy lekarzy zareagować w jakiś sposób, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby minister podważał zdanie Rady Medycznej przy premierze - odparł. Prof. Simon mówił, że niedopuszczalne jest, by dziecko z chorobą nowotworową, które nie może się szczepić i musi mieć "pełną asekurację" trafiło na szpitalny oddział, gdzie "kilku nawiedzonych lekarzy i pielęgniarek nie szczepi się i zakaża covidem", po czym dziecko umiera. - I to można per analogiam przenieść na szkoły - dodał. Rozmówca Jacka Nizinkiewicza zwrócił uwagę, że co piąty nauczyciel w Polsce jest niezaszczepiony na COVID-19. - Co piąta klasa ma nauczyciela, który może przenieść na nią zakażenie i sam się od dzieci zarazić. I to jest problem. Inaczej jest w dużych miastach, gdzie jest system edukacji rozwinięty, świadomość wydaje się większa - jest tragicznie na ziemiach, skąd pochodzi pan minister Czarnek akurat, czyli wschodniej Polski - powiedział. - Nie wiem, jak to się układa u nauczycieli, ale są tam gminy i całe połacie województw, gdzie się szczepiło 15-20 proc. ludzi - zaznaczył.