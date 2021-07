Niedzielski: Kto się nie szczepi, dokonuje świadomego wyboru

- Obowiązkowe szczepienia - jeżeli myślelibyśmy o wprowadzaniu takich rozwiązań, bo na razie żadna decyzja nie zapadła - to zaczniemy od grup, które są najbardziej narażone - oświadczył.

- Szczepienia mają potencjał ochronienia nas przed tymi najgorszymi zjawiskami jak lockdown, jak zgon, jak ciężka hospitalizacja, więc ten, kto z tego nie korzysta dokonuje świadomego wyboru brania na siebie pewnej odpowiedzialności nie tylko za swoje zdrowie, ale za zdrowie też bliskich - powiedział szef resortu zdrowia na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Minister zdrowia mówił, że wśród lekarzy poziom zaszczepienia wynosi ponad 90 proc. - To środowisko prezentuje odpowiedzialną postawę, w związku z tym konieczności nakładania przymusu w tej chwili nie są aż tak ważne, ale być może patrząc szerzej na tę grupę, bo ona obejmuje nie tylko lekarzy, mówię tu o pielęgniarkach, o ratownikach, trzeba będzie taką decyzję podjąć przed wrześniem, ale to nie jest decyzja, która zapadnie w tym tygodniu - stwierdził.

Adam Niedzielski mówił, że jeśli chodzi o "wariant francuski", czyli ograniczanie osobom bez tzw. certyfikatów covidowych dostępu np. do lokali gastronomicznych czy sklepów, to resort analizuje "te scenariusze".

- Mamy przygotowany pełny katalog rozwiązań, które są w całej Europie realizowane. My je oceniamy z różnych punktów widzenia, z punktu widzenia epidemicznego, czyli skuteczności powstrzymywania transmisji, z punktu widzenia również społecznego, na ile to wywołuje ewentualne negatywne postawy, bo mamy z takimi do czynienia - zaznaczył.

- Pod tym względem raczej przychylamy się, że to narzędzia, które będą stosowane w dalszej konieczności - oświadczył.

Deklarował, że w kwestii szczepień na COVID-19 rząd stara się "budować systemy motywacyjne".

- O jednym z takich systemów motywacyjnych będę chciał razem z ministrem Dworczykiem powiedzieć jutro, on jest związany z działalnością POZ - zapowiedział.