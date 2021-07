Koronawirus. Sydney: 97 lokalnych zakażeń. Lockdown przedłużony PAP/EPA

Władze Australii przedłużyły w środę lockdown w Sydney o co najmniej 14 dni, co oznacza, że łącznie potrawa on co najmniej pięć tygodni. W ciągu ostatniej doby w Sydney wykryto 97 lokalnych zakażeń, nieco więcej niż dzień wcześniej.