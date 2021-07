WHO: Liczba zakażeń i zgonów zakażonych na świecie znów rośnie

WHO raportowała w środę, że liczba zgonów zakażonych koronawirusem w minionym tygodniu wzrosła po dziewięciu kolejnych tygodniach spadków. W ciągu minionych siedmiu dni zmarło na świecie ponad 55 tysięcy zakażonych - to wzrost tydzień do tygodnia o 3 procent.

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na świecei wzrosła tydzień do tygodnia o 10 proc., do blisko 3 milionów.

Najwięcej zakażeń - jak wynika z danych WHO - wykrywanych jest w Brazylii, Indiach, Indonezji i Wielkiej Brytanii.