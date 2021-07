Koronawirus. COVID-19 w Mjanmie: Liczba pogrzebów w Rangunie się podwaja

Podobną prawidłowość da się zaobserwować an dwóch innych cmentarzach w mieście, na których kremowanych jest dziennie po 400-500 osób.

Na cmentarzu Yay Way, w największym mieście Mjanmy, Rangunie, liczba pogrzebów w ubiegłym tygodniu wynosiła po ok. 200 dziennie - ponad dwa razy więcej niż wynosiła średnia z analogicznego okresu w poprzednich latach.

Na zdjęciach z cmentarza Yay Way widać wiele ciał oczekujących na kremację.

W mieście Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy, we wtorek na cmentarzu Aye Yeik Nyein skremowano 63 ciała - wszystkie te osoby miały umrzeć po zakażeniu się koronawirusem (zmarli, którzy nie byli zakażeni, trafiają na inne cmentarze).

W środę w Mjanmie wykryto rekordowe 7 089 zakażeń koronawirusem.

Z oficjalnych danych wynika, że w kraju wykryto jak dotąd ok. 208 tysięcy zakażeń. Zmarło 4 181 chorych na COVID-19.

Pracownicy ochrony zdrowia twierdzą jednak, że rzeczywista liczba zakażeń w kraju jest wyższa, ponieważ system testowania pod kątem COVID-19 załamał się po przejęciu kontroli nad krajem przez armię w wyniku wojskowego zamachu stanu z 1 lutego.

Obecnie pozytywny wynik daje w Mjanmie ok. 33 proc. testów na COVID-19.