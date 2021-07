Floryda odpowiada za 20 proc. wszystkich nowych zakażeń w USA

Dyrektor agencji federalnej CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Rochelle Walensky na briefingu prasowym w Białym Domu w piątek nazwała epidemie "pandemią nieszczepionych".

Stany z największymi ogniskami zakażeń to obecnie także Nevada, Missouri i Arkansas, gdzie co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało około 50 proc. populacji.

- W kraju odnotowuje się obecnie średnio około 26 000 przypadków dziennie, co stanowi prawie 70-proc. wzrost w porównaniu z poprzednią siedmiodniową średnią - powiedziała Walensky.

Liczba hospitalizacji wzrosła do około 2790 dziennie, co stanowi 36 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, a liczba zgonów wzrosła o 26 proc. do 211 dziennie.

Walensky zapowiedziała, że stany, w których odnotowuje się gwałtowny wzrost zachorowań, mogą rozważyć przywrócenie obowiązku noszenia masek wewnątrz pomieszczeń.

Prezydent Joe Biden w piątek skrytykował media społecznościowe za szerzenie dezinformacji na temat szczepionek

- Oni zabijają ludzi - powiedział. - Jedyna pandemia, jaką mamy, jest wśród nieszczepionych. A oni zabijają ludzi - dodał.