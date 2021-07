Koronawirus. Rząd Singapuru do niezaszczepionych: Zostańcie w domu

Jak dotąd ok. 73 proc. z 5,7 mln mieszkańców Singapuru otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. Jednak wśród osób w wieku powyżej 70 lat - najbardziej narażonych na ostry przebieg COVID-19 - odsetek ten wynosi mniej - ok. 71 proc. Władze chcą w najbliższych tygodniach zintensyfikować szczepienia seniorów.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń w Singapurze od poniedziałku wprowadzono dodatkowe obostrzenia ograniczające swobodę zgromadzeń publicznych - doszło do tego zaledwie tydzień po złagodzeniu obostrzeń.

Spośród 243 osób hospitalizowanych obecnie w Singapurze z powodu COVID-19, pięć osób wymaga tlenoterapii. Jedna znajduje się na oddziale intensywnej terapii.