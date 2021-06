USA wyślą szczepionki na COVID-19 m.in. do Gazy i Iraku

Z tej puli 14 mln ma trafić do Ameryki Łacińskiej i na Karaiby, 16 mln - do Azji, a 10 mln - do Afryki.

Ok. 41 mln dawek zasili ustanowiony w zeszłym roku program COVAX, którego deklarowanym celem jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek wśród bogatych i biednych narodów.

W ramach COVAX planowano do końca roku dostarczyć 2 mld dawek. Do tej pory do łącznie 131 państw wysłano ok. 88 mln.

Biały Dom przekazał, że 14 z 55 mln dawek zostanie przekazanych do innych odbiorców. Szczepionki na COVID-19 mają trafić m.in. do Kolumbii, Argentyny, Haiti, Panamy, Afganistanu, Pakistanu, Nigerii, Kenii, Egiptu, Iraku, Jemenu, Zachodniego Brzegu Jordanu i Gazy, Ukrainy, Kosowa i Gruzji.

Szczegóły dotyczące rodzajów przekazywanych szczepionek oraz konkretnych liczb dawek mają zostać podane później.

Łącznie 75 proc. z 80 mln zadeklarowanych dawek Stany Zjednoczone przekażą na rzecz programu COVAX, a resztę - bezpośrednio poszczególnym państwom.