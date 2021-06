Parlament Europejski podjął decyzję ws. tzw. paszportów covidowych

Dokumenty mają być honorowane przez wszystkie kraje UE - niezależnie od tego, w którym z państw Wspólnoty zostały wydane, jeśli wydano je na podstawie zaszczepienia szczepionką zatwierdzoną do użycia przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA).

Do decyzji państw będzie należało czy uhonorują certyfikaty wydane na podstawie szczepienia innymi szczepionkami, zatwierdzonymi do użycia przez WHO.

Po przyjęciu przepisów przez PE musi je jeszcze formalnie przyjąć Rada Europejska.