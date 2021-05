Koronawirus. Ohio: Pierwsza osoba z milionem dolarów za szczepienie na COVID

Milion dolarów trafi do Abbigail Bugenske z Silverton. Z kolei stypendium na cztery lata studiów otrzyma Joseph Costello z Englewood, miasteczka na północ od Cincinnati.

W losowaniu nagród biorą udział zarówno osoby, które są szczepione obecnie, jak i mieszkańcy stanu, którzy zaszczepili się wcześniej.

W Ohio co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało jak dotąd niemal 5,3 mln mieszkańców stanu - od 12 maja, gdy władze stanowe poinformowały o organizacji loterii liczba ta wzrosła o 6,6 proc. To nieco mniej niż wyniósł wzrost liczby zaszczepionych od tego dnia w skali całego kraju (6,7 proc.) - wynika z wyliczeń "Financial Times".

W Ohio co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało 45,1 proc. wszystkich mieszkańców stanu. W skali całego kraju odsetek ten wynosi 49,7 proc.