Koronawirus. Australia: 26 zakażeń - lockdown w stanie Wiktoria

Do czwartku, w związku z ogniskiem wykrytym w Melbourne, wykryto 26 zakażeń koronawirusem, w tym 12 w ciągu ostatniej doby.

W czasie obowiązywania lockdownu mieszkańcy stanu mogą opuszczać swoje domy tylko w celu udania się do pracy, której nie mogą wykonywać zdalnie, skorzystania z pomocy lekarskiej, udania się na zakupy, wykonania ćwiczeń lub udania się na szczepienie przeciw COVID-19.

Lockdown wprowadzono w stanie kilka dni po tym jak przywrócono obostrzenia w samym Melbourne, gdzie ograniczono liczebność zgromadzeń i przywrócono obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych znajdujących się pod dachem.

Źródłem ogniska koronawirusa ma być osoba przybyła do kraju spoza jego granic zakażona wariantem B.1.617 koronawirusa - czyli tzw. wariantem indyjskim. Mężczyzna miał odbyć kwarantannę, po zakończeniu której przeprowadzony u niego test dał wynik pozytywny. Następnie udał się do Melbourne - i sześć dni po przybyciu do tego miasta wykryto u niego zakażenie koronawirusem.

W Australii od początku epidemii wykryto ok. 30 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Na COVID-19 zmarło 910 osób - z czego ok. 90 proc. w stanie Wiktoria.