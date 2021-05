"Lancet": Do 1 sierpnia Covid-19 zabije w Indiach milion ludzi Prowizoryczne miejsce kremacji w New Delhi, gdzie palone są ciała ofiar Covid-19. PAP/EPA/RAJAT GUPTA

Prestiżowy tygodnik medyczny "The Lancet" przewiduje, że do 1 sierpnia tego roku liczba ofiar Covid-19 w Indiach wzrośnie do miliona. "To rząd Modiego będzie winien narodowej katastrofie" - piszą redaktorzy.