Dania rozpoczęła odkopywanie 15 mln zabitych norek

Władze sanitarne obawiają się, że szczepionki mogą nie zadziałać przeciwko tak zwanemu wariantowi Cluster 5, który został uznany za wymarły w listopadzie.

Rząd zakazał hodowli norek do stycznia 2022 roku, ale znalazł się pod ostrzałem za decyzję o przeprowadzeniu masowego uboju.

Kiedy program masowego zagazowania już się rozpoczął, sąd zakwestionował zarządzenie, uznając, że decyzja nie miała podstaw prawnych, co doprowadziło do dymisji poprzedniego ministra rolnictwa.

Okazało się również później, że w wyniku procesu rozkładu zwierząt do gleby wokół masowych grobów przedostawał się fosfor i azot.

Dodatkowo w jednym z masowych grobów z ziemi wyłoniły się martwe norki, które zostały zakopane zbyt płytko.

Norki są jedynymi zwierzętami, co do których potwierdzono, że są zdolne zarówno do zarażenia się tym szczepem, jak i do przenoszenia go na ludzi.