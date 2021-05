Biden: Ameryka będzie arsenałem szczepionek dla świata

- Wiemy, że Ameryka nigdy nie będzie w pełni bezpieczna, dopóki szalejąca na świecie pandemia nie znajdzie się pod kontrolą - mówił Biden występując w czasie krótkiej konferencji w Białym Domu.

- Żaden ocean nie jest wystarczająco duży, żaden mur nie jest wystarczająco wysoki, by zapewnić nam bezpieczeństwo - dodał.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w USA coraz większa liczba dyplomatów, ekspertów ds. ochrony zdrowia i przedstawicieli biznesu wywierała presję na Biały Dom, by ten podjął działania mające złagodzić skutki zjawiska, które np. dyrektor generalny WHO określa mianem "szczepionkowego apartheidu" - czyli nierównego dostępu do szczepionek na COVID-19 na świecie.