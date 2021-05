Koronawirus. USA: Ile osób zaszczepiono na COVID-19?

Łącznie w USA wykonano 275 535 207 szczepień na COVID-19. Do punktów szczepień trafiło 346 672 525 dawek szczepionki.

Wśród seniorów co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało blisko 85 proc., a 73 proc. jest w pełni zaszczepionych.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało jak dotąd ok. 60 proc. wszystkich dorosłych w USA, a blisko 48 proc. dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Siedem stanów osiągnęło cel, jaki administracja Bidena chce osiągnąć w skali całego kraju do 4 lipca - zaszczepiono tam 70 proc. wszystkich dorosłych mieszkańców co najmniej jedną dawką szczepionki.

Stany te to: Connecticut, Hawaje, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey i Vermont.

18 stanów zaszczepiło w pełni co najmniej połowę wszystkich swoich dorosłych mieszkańców.