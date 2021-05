Koronawirus. Mekka tylko dla zaszczepionych Saudyjczyków?

Władze Arabii Saudyjskiej mają rozważać ograniczenie grona osób mających prawo odbyć w tym roku hadżdż do zaszczepionych obywateli Arabii Saudyjskiej i rezydentów królestwa oraz obywateli i rezydentów Arabii Saudyjskiej, którzy zostali uznani za ozdrowieńców na co najmniej miesiąc przed pielgrzymką.

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Rozważane było też umożliwienie pielgrzymki pewnej liczbie zaszczepionych na COVID-19 muzułmanów z innych państw, ale - w związku z mnogością stosowanych w różnych miejscach świata szczepionek i różnymi szacunkami co do ich skuteczności - plan ten może nie zostać zrealizowany.

Przed pandemią co roku w pielgrzymce do Mekki i Medyny uczestniczyło ok. 2,5 mln muzułmanów co przynosiło Arabii Saudyjskiej ok. 12 mld dolarów rocznie.

W lutym rząd Arabii Saudyjskiej zakazał wjazdu do kraju cudzoziemcom z 20 państw świata - w tym z ZEA, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, RPA, Francji, Egiptu, Libanu, Indii i Pakistanu.