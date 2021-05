Koronawirus. Serbia: Zniżki dla zaszczepionych w centrum handlowym

Serbskie władze szukają sposobów na zainteresowanie mieszkańców kraju szczepieniami na COVID-19, po tym jak tempo szczepień w tym kraju zwolniło w ostatnich tygodniach.

Spadek liczby szczepień to - jak pisze AP - efekt szerzenia się poglądów antyszczepionkowych w kraju.

Rząd Serbii zapowiedział, że każdy, kto zaszczepi się na COVID-19 do końca maja, otrzyma równowartość ok. 25 euro (ok. 100 złotych).