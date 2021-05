Prezydent Kampanii: Wyspa Capri wolna od Covid-19

De Luca stwierdził, że zaszczepienie wszystkich mieszkańców Capro jest ważnym krokiem do otwarcia turystyki w regionie.

- To dzień o wielkiej wartości symbolicznej - powiedział De Luca, który przybył dziś na Capri i spotkał się z burmistrzem wyspy Marino Lembo.

- Hasło "Capri Covid free " to coś, co wykracza poza wyspę Capri i Kampanię, ponieważ Capri to marka turystyczna o międzynarodowej wartości i symbol turystycznych Włoch na świecie - mówił dziś De Luca,

- Dzisiaj z Capri - mówił prezydent Kampanii - przesłanie piękna i spokoju dociera także do Wenecji i Florencji, Mediolanu i Rzymu, Neapolu, Pompei, Sorrento, Taorminy, do całych Włoch. W tej chwili czujemy się odpowiedzialni za cały nasz kraj i za wszystkich, którzy walczą o powrót do życia.

Na placu, na którym przemawiał De Luca iw innych częściach wyspy umieszczono duże tablice z napisami „Bezpieczna Kampania" i „Isle of Capri Covid free".