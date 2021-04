Koronawirus. Od poniedziałku Brytyjczycy mogą pójść do pubu

Johnson zapowiedział, że w poniedziałek uda się do pubu, by uczcić złagodzenie lockdownu jednak - w związku ze śmiercią księcia Filipa, męża Elżbiety II, zdecydował się przełożyć wizytę w pubie na późniejszy termin.

Brytyjskie puby i restauracje nie będą mogły przyjmować gości pod dachem co najmniej do 17 maja. Co najmniej do tego dnia zamknięte pozostaną też teatry, kina, kluby nocne i większość innych obiektów rozrywkowych.

Wciąż nie jest jasne kiedy Brytyjczycy będą mogli wyjeżdżać na wakacje poza Wielką Brytanię.

Łagodzenie obostrzeń dotyczy Anglii - autonomiczne władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej łagodzą obostrzenia według własnego harmonogramu.