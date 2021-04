Koronawirus. Kolejny kraj w Europie ogranicza stosowanie szczepionki AstraZeneca

"Vaxzevria, szczepionka na COVID-19 AstraZeneki nie jest rekomendowana dla osób poniżej 60. roku życia, w tym osób, które z powodów medycznych są narażone na bardzo wysokie lub wysokie ryzyko ostrego przebiegu COVID-19" - głosi rekomendacja NIAC.

NIAC nie rekomenduje też podawania drugiej dawki szczepionki AstraZeneca osobom, u których po pierwszej dawce pojawiły się rzadkie rodzaje zakrzepów, lub u których stwierdzono po pierwszej dawce małopłytkowość.

Jednocześnie osoby w wieku poniżej 60 lat z bardzo wysokim i wysokim ryzykiem ostrego przebiegu COVID-19 powinny otrzymać swoją drugą dawkę szczepionki AstraZeneca 12 tygodni później, niż wynikałoby to z pierwotnego harmonogramu - głosi rekomendacja NIAC. Osoby w wieku poniżej 60 lat nie narażone na ostry przebieg COVID-19 powinny otrzymać drugą dawkę szczepionki AstraZeneca 16 tygodni później, niż wynikałoby to z pierwotnego harmonogramu, co zapewni więcej czasu na zebranie dodatkowych danych na temat stosunku korzyści z podania szczepionki do ryzyka wynikającego z jej zastosowania.