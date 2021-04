Koronawirus. Co ze stosowaniem szczepionki Johnson & Johnson w USA?

Stosowanie szczepionki J&J w USA zawieszono po wykryciu sześciu przypadków rzadkich rodzajów zakrzepów u kobiet mających mniej niż 50 lat, którym podano szczepionkę. Jedna z tych kobiet zmarła.

Mimo to dyrektor Narodowego Centrum Alergii i Chorób Zakaźnych, dr Anthony Fauci spodziewa się, że "decyzja (w sprawie dalszego stosowania szczepionki - red.) niemal na pewno zapadnie do piątku", a on sam "byłby bardzo zdziwiony, gdyby do piątku nie wznowiono w jakimś zakresie szczepień" z użyciem szczepionki koncernu Johnson & Johnson.

Szczepionka ta to jedyna, jak dotąd, dopuszczona do użycia szczepionka jednodawkowa.