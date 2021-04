Koronawirus w Polsce. Jak opozycja komentuje rejestrowanie na szczepienia na COVID 40-latkiów?

Polska PiS, to jeden wielki prima aprilis. — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) April 1, 2021

Po przyznaniu przez Dworczyka, że doszło do usterki systemu rejestracji na szczepienia na COVID-19, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ironizował - nawiązując do dzisiejszej daty - że "Polska PiS, to jeden wielki Prima Aprilis". Z kolei poseł Michał Krawczyk wezwał do dymisji Michała Dworczyka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

O północy 1 kwietnia osoby mające 40 i więcej lat, które zarejestrowały się wcześniej jako chętne do zaszczepienia się na COVID-19 na portalu pacjent.gov.pl, zaczęły otrzymywać na swoich internetowych kontach pacjenta informacje o wystawieniu im skierowania na szczepienie. "Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy" - czytamy na profilu @szczepimysie się na Twitterze.

Wcześniej rząd nie informował, że 1 kwietnia rozpocznie rejestrację 40-latków na szczepienia.

"W kraju Sasinów, Macierewiczów, Obajtków czy Dworczyków, którzy otwierają szczepienia dziś powodując, że czterdziestolatek jest przed sześćdziesięciolatkiem, nasz stary zwyczaj stał się niczym przy rzeczywistości" - komentuje niespodziewane rozpoczęcie rejestrowania na szczepienia 40-latków szef klubu PO Cezary Tomczyk.

"Mamy 1 kwietnia mogą zapisywać się 40-latkowie a mnie proponują ( lat 61 ) połowę maja. Z procesu zarządzania projektem nawet na 1 nie zasługują" - pisze z kolei były prezes PSL, Janusz Piechociński.

