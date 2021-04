PILNE Koronawirus w Polsce. 30546 zakażeń, zmarło 497 osób

W piątek przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono u mieszkańców następujących województw: śląskiego (4713), mazowieckiego (4464), wielkopolskiego (3414), dolnośląskiego (3074), małopolskiego (2628), łódzkiego (1879), kujawsko-pomorskiego (1595), pomorskiego (1335), podkarpackiego (1284), zachodniopomorskiego (1184), lubelskiego (1135), świętokrzyskiego (864), lubuskiego (759), opolskiego (711), warmińsko-mazurskiego (662), podlaskiego (447). 398 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzisiejsza liczba zakażeń oznacza spadek tydzień do tygodnia o 13 proc. Jest to jednocześnie pierwszy spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia od 9 lutego.